Caso Camici, Fontana: "Ferito da squallide strumentalizzazioni, sul mio conto cose irripetibili"

"La situazione era chiara fin dall'inizio, noi eravamo nella prima ondata del Covid e da Roma non arrivavano né camici, né mascherine. Contro di me strumentalizzazioni squallide per delegittimarmi". A

"Mattino Cinque News"

Attilio Fontana

il presidente di Regione Lombardia,, ha parlato dopo essere stato prosciolto dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il caso dell'affidamento nell'aprile 2020 da parte della Regione di circa mezzo milione di euro di 75mila camici e altri dpi a Dama, società del cognato Andrea Dini.

"La cosa anomala è che sia avvenuto nel momento in cui eravamo in piena fase di emergenza - ha spiegato Fontana - ma la cosa che più mi ha ferito sono state le

strumentalizzazioni

cose irripetibili

che sono state utilizzate dalle altre forze politiche per costringermi a dimettermi dicendosul mio conto. I giornali hanno scritto e narrato storie fantasiose, nel momento in cui tutti avremmo dovuto unirci per trovare le soluzioni migliori, sono partite delle campagne per delegittimare la giunta del centro destra. Tutte le scelte che ho fatto le ho fatte sempre per cercare di contrastare la pandemia".