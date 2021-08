Cade dal monopattino, 13enne in coma nel Milanese

Italy Photo Press

Un ragazzo di 13 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto in monopattino a Sesto San Giovanni (Milano), lungo il percorso ciclabile di viale Antonio Gramsci. Il personale medico del 118 ha trasferito il giovane in coma all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Sesto che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.