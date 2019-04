Cadavere mutilato a Milano: è di un uomo, era stato chiuso in valigia e poi dato alle fiamme

Milano, cadavere mutilato e date alle fiamme LaPresse 1 di 53 LaPresse 2 di 53 LaPresse 3 di 53 LaPresse 4 di 53 LaPresse 5 di 53 LaPresse 6 di 53 LaPresse 7 di 53 LaPresse 8 di 53 LaPresse 9 di 53 LaPresse 10 di 53 LaPresse 11 di 53 LaPresse 12 di 53 LaPresse 13 di 53 LaPresse 14 di 53 LaPresse 15 di 53 LaPresse 16 di 53 LaPresse 17 di 53 LaPresse 18 di 53 LaPresse 19 di 53 LaPresse 20 di 53 LaPresse 21 di 53 LaPresse 22 di 53 LaPresse 23 di 53 LaPresse 24 di 53 LaPresse 25 di 53 LaPresse 26 di 53 LaPresse 27 di 53 LaPresse 28 di 53 LaPresse 29 di 53 LaPresse 30 di 53 LaPresse 31 di 53 LaPresse 32 di 53 LaPresse 33 di 53 LaPresse 34 di 53 LaPresse 35 di 53 LaPresse 36 di 53 LaPresse 37 di 53 LaPresse 38 di 53 LaPresse 39 di 53 LaPresse 40 di 53 LaPresse 41 di 53 LaPresse 42 di 53 LaPresse 43 di 53 LaPresse 44 di 53 LaPresse 45 di 53 LaPresse 46 di 53 LaPresse 47 di 53 LaPresse 48 di 53 LaPresse 49 di 53 LaPresse 50 di 53 LaPresse 51 di 53 LaPresse 52 di 53 LaPresse 53 di 53 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le indagini, affidate alla Squadra mobile, proseguono sia per cercare di identificare il morto sia per acquisire elementi utili dai residenti e dal giro di balordi vari che gravita intorno alla strada dove è stato abbandonato, via Cascina dei Prati, nel quartiere Comasina. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme e la tempestività ha preservato il cadavere dalla totale distruzione.



Non si esclude quindi che da qualche polpastrello non del tutto carbonizzato la polizia possa risalire in tempi brevi all'identità della vittima. Si attendono contestualmente i risultati scientifici e dell'autopsia.



Sono stati sentiti alcuni degli abitanti dei palazzi della zona, dal momento che chi ha deciso di bruciare il cadavere smembrato lo ha fatto in un luogo tra numerose abitazioni. Sembra che il luogo non sia coperto da telecamere ma qualche elemento potrebbe venire da quelle nei dintorni ai palazzi popolari in cui non mancano i problemi per la storica presenza di persone note alle forze dell'ordine. Alcuni hanno riferito che due persone sono state viste fuggire poco dopo l'allarme dell'incnedio.