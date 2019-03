Bus dirottato nel Milanese, pm a caccia del "video-manifesto" di Sy: "L'aveva condiviso con qualche conoscente"

Gli inquirenti milanesi sono ora a caccia di quel filmato che l'uomo voleva pubblicare su Youtube. Con la sua azione, ha detto Sy ai pm, voleva "mandare il messaggio 'Africa Sollevati'" e dire agli africani di "non venire più in Europa e punire l'Europa per le politiche a suo dire inaccettabili contro i migranti". Davanti ai pm, inoltre, l'uomo ha sostenuto che voleva arrivare fino a Linate col bus per poi scappare con un aereo verso il Senegal, ma con sé non aveva nulla, men che meno un biglietto aereo.



All'uomo, che ora è detenuto nel carcere milanese di San Vittore per strage, sequestro di persona, incendio e resistenza (gli è stata anche contestata l'aggravante di aver agito con finalità di terrorismo) e che nel 2018 venne condannato per violenza sessuale, negli anni scorsi era anche stata sospesa la patente per guida stato di ebbrezza. E, sempre stando a quanto è stato ricostruito dagli inquirenti milanesi, per impedire che l'Autoguidovie, la società di cui era dipendente, fosse messa al corrente della sanzione che gli era stata inflitta, lui si era messo in malattia.