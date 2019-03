Stiamo andando "sulla pista di Linate, non voglio vedere nessuno nell'arco di due chilometri, ci sono solo bambini qua e non sparate al pullman, è tutto pieno di gasolio". A urlare al telefono con i carabinieri è Ousseynou Sy, l'uomo che ha dirottato un autobus pieno di bambini alle porte di Milano. Nell'audio inedito della telefonata, dopo aver strappato di mano il cellulare all'insegnante che aveva chiamato il 112, Sy continua a ripetere: "Non sparate".