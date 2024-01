Brianza, vasto incendio divampa in un capannone industriale a Cavenago: colonna di fumo visibile dall'A4

Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Cavenago di Brianza, in un capannone industriale dell'azienda Planet Farms, che si occupa di agricoltura verticale.

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme che hanno sprigionato una imponente colonna di fumo visibile dall'A4. In supporto alle squadre della sede di Monza, il comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini. Fra queste anche gli esperti del nucleo Nbcr, nucleare-biologico-chimico-radiologico.