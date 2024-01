Brescia, trovato morto il runner scomparso domenica in montagna

È stato ritrovato senza vita il runner di 55 anni di cui si erano perse le tracce domenica mattina a Bovegno, nel Bresciano.

L'uomo, Fabio Ferrari, si era incamminato lungo un sentiero e il suo corpo è stato individuato in fondo a un canalone. Sarebbe caduto nel vuoto per cento metri. E' il terzo escursionista morto in montagna nell'arco di pochi giorni in provincia di Brescia.