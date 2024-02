Brescia, rapina in centro e fuga in monopattino

Rapina a mano armata in una gioielleria del centro di Brescia. Nel tardo pomeriggio di venerdì 23 febbraio due uomini vestiti di nero, con caschi integrali, hanno fatto irruzione nel negozio "I gioielli di Rossana", minacciando la proprietaria e ferendo al volto il figlio di questa con il calcio di una pistola.

Nel video del furto, realizzato da un passante e mandato in onda da "Mattino Cinque News", si vedono i due ladri uscire dal locale dopo aver racimolato la refurtiva (gioielli e orologi esposti in vetrina, per un valore di circa 300 mila euro) e scappare in monopattino.

Solo una settimana prima, nella stessa zona della città, era stata rapinata un’altra gioielleria.