Un uomo di 50 anni, residente a Mantova, è morto durante un'escursione sull'Adamello, vicino al comune di Sonico (Brescia). Lo sportivo, che era in compagnia di un gruppo di amici, aveva deciso di risalire la cima percorrendo una salita alternativa alla Via Terzulli, quando è precipitato in un canalone. Allertati i soccorsi, il corpo senza vita dell'escursionista è stato recuperato dopo oltre 4 ore, per via della cattive condizioni meteo.