Brescia, a 18 anni muore in un incidente con la moto regalo di compleanno

Aveva ricevuto quella moto tanto desiderata, una 125, un mese fa, al compimento dei suoi 18 anni, ma su quella moto ha trovato la morte Matilda Agnesi di Trenzano (Brescia), studentessa dell'istituto aeronautico di Bergamo.

La giovane era andata a salutare degli zii in una cascina a Comezzano-Cizzago, cogliendo l'occasione di una giornata di sole, dopo settimane di piogge per provare la sua due ruote. Ma dopo le 20, sulla strada verso casa, in una curva è finita in un fosso: inutili i soccorsi.