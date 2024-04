Ludopatia, uomo conserva Gratta e Vinci usati: "Ho perso oltre 400mila euro"

"362mila euro di Gratta e Vinci perdenti.

E qui ci sono i tagliandi comprati prima del 2002, novanta milioni di lire, ovvero altri 45mila euro. Li prenda lei, sparga questi nelle piazze. Che gli altri giocatori sappiano come si riduce chi insegue il sogno di una vincita che non arriva mai. Si fermino in tempo, si facciano aiutare". Un uomo di 70 anni, di Brescia, con problemi di ludopatia, ha consegnato nove scatoloni al regista teatrale Pietro Arrigoni impegnato nella lotta contro il gioco insieme al Consorzio Acrobati. Come spiega lui stesso al Corriere della Sera: "Ricordare a me stesso quanti soldi ho buttato via negli anni purtroppo non mi è servito a smettere". Ora quei tagliandi sono diventato un simbolo contro la ludopatia.