Brescia, incidente sul lavoro: operaio muore in una fonderia

Un operaio di 50 anni è morto sul lavoro in una fonderia a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. L'uomo è precipitato in una botola, che si sarebbe aperta improvvisamente mentre la vittima stava pulendo un condotto. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi. Inutili i soccorsi: il lavoratore è deceduto sul colpo.