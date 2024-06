Una bambina di un anno e mezzo è morta dopo che è stata investita con la nonna nel parcheggio dell'asilo. È accaduto a Brescia, nel quartiere Sant'Anna, all'esterno della scuola Little England, comprensorio unico con materna, elementare e media. La nonna, di 80 anni, è stata ricoverata in codice giallo con traumi agli arti inferiori e superiori. La donna e la nipotina sono state travolte da un'automobile in retromarcia.