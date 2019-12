Brescia, auto contro treno senza feriti: bloccata la linea Milano-Venezia

Un'auto è stata colpita da un treno al passaggio a livello a Rezzato, nel Bresciano. E' accaduto nelle prime ore della mattinata. La vettura era guidata da un ventunenne di origini moldave che non ha riportato ferite. Traffico ferroviario in tilt a causa del blocco della linea Milano-Venezia. La polizia sta facendo i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro. A Milano si registrano ritardi ferroviari fino a 180 minuti.