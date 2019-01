Botti di Capodanno, gravi un uomo a Milano e una donna a Benevento

Ustionato a Milano - Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ustionato nell'hinterland milanese durante lo scoppio di un petardo. Sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in prognosi riservata al Niguarda dopo l'amputazione dell'avambraccio. Il 23enne stava maneggiando un petardo di grandi dimensioni utilizzando, secondo i carabinieri, un sistema non convenzionale con un grosso tubo di plastica, forse per usarlo come mortaio. L'avambraccio sinistro è rimasto dilaniato, il giovane ha perso alcune dita dell'altra mano e riportato ustioni agli occhi e al volto.



Benevento, grave una donna - Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo di Benevento dopo essere stata colpita dalla scheggia di un grosso ordigno esploso all'esterno della struttura dove stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno, a Sant'Agata dei Goti.



Val di Susa, un 19enne perde una mano - Uno studente di diciannove anni e' rimasto gravemente ferito per lo scoppio di un petardo nella notte, all'esterno di una discoteca a Bardonecchia, in alta Val di Susa. Secondo le prime notizie, il giovane, di Druento, arrivato in elicottero al Cto di Torino, avrebbe perso la mano destra e riportato gravi lesioni a una gamba. Non risulta in pericolo di vita.



A Napoli coinvolti anche tre minori - In territorio partenopeo sono rimasti coinvolti anche tre minori, di 17, 12 e 11 anni e mezzo. Il dodicenne, in particolare, è stato ricoverato per un trauma da scoppio di petardo alla mano destra, con una prognosi di 30 giorni. Sempre a Napoli, un'ambulanza del 118 è stata colpita da alcuni petardi e botti, lanciati da ignoti.



Vigili del fuoco, 658 interventi - In tutta la notte i vigili del fuoco hanno effettuato 658 interventi, parecchi in più rispetto al 2017, quando furono 519. Anche quest'anno il numero maggiore di operazioni in Lazio (171 contro 114 l'anno scorso). Seguono la Lombardia con 88, la Campania con 86, l'Emilia Romagna con 76 e la Toscana con 52.



Incendi a Roma - Emergenze anche nella Capitale. Le squadre della Protezione civile di Fiumicino sono dovute intervenire dopo la mezzanotte per spegnere due incendi di vegetazione, probabilmente causati da scoppi di petardi. Intorno all'1:30 un intervento ha riguardato un'area boschiva a ridosso di viale di Focene, evitando che le fiamme potessero estendersi nella zona limitrofa di Macchiagrande. Il rogo è stato domato in circa 40 minuti. Un secondo intervento si e' invece svolto in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra.