Botti di Capodanno, giovane gravemente ferito nel Milanese

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a Cesate, nel Milanese, per l'esplosione di un petardo utilizzato per festeggiare il Capodanno. Il giovane, che era in strada, ha riportato un'ustione al volto, ma le ferite più gravi sono alle mani: la destra ha perso un dito, mentre la sinistra è stata dilaniata dall'esplosione.