Botti di Capodanno, giovane grave nel Milanese | 37 i feriti nel Napoletano

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito a Cesate , nel Milanese, per l'esplosione di un petardo utilizzato per festeggiare il Capodanno. Il giovane, che era in strada, ha riportato un'ustione al volto, ma le ferite più gravi sono alle mani: la destra ha perso un dito , mentre la sinistra è stata dilaniata dall'esplosione . Sono invece 37 i feriti provocati dai botti nella provincia di Napoli, uno in meno rispetto all'anno scorso.

A Napoli coinvolti anche tre minori - In territorio partenopeo sono rimasti coinvolti anche tre minori, di 17, 12 e 11 anni e mezzo. Il dodicenne, in particolare, è stato ricoverato per un trauma da scoppio di petardo alla mano destra, con una prognosi di 30 giorni. Sempre a Napoli, un'ambulanza del 118 è stata colpita da alcuni petardi e botti, lanciati da ignoti.



Vigili del fuoco, 658 interventi - In tutta la notte i vigili del fuoco hanno effettuato 658 interventi, parecchi in più rispetto al 2017, quando furono 519. Anche quest'anno il numero maggiore di operazioni in Lazio (171 contro 114 l'anno scorso). Seguono la Lombardia con 88, la Campania con 86, l'Emilia Romagna con 76 e la Toscana con 52.



Incendi a Roma - Emergenze anche nella Capitale. Le squadre della Protezione civile di Fiumicino sono dovute intervenire dopo la mezzanotte per spegnere due incendi di vegetazione, probabilmente causati da scoppi di petardi. Intorno all'1:30 un intervento ha riguardato un'area boschiva a ridosso di viale di Focene, evitando che le fiamme potessero estendersi nella zona limitrofa di Macchiagrande. Il rogo è stato domato in circa 40 minuti. Un secondo intervento si e' invece svolto in via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra.