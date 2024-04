Borseggiatrici a Milano, insulti e ombrellate contro la troupe di "Striscia la Notizia"

Con la primavera, nelle città aumenta il flusso di turisti e con loro il rischio di furti da parte delle borseggiatrici: nella metropolitana di Milano il "team deterrenza" di "Striscia la Notizia" ha intercettato alcuni gruppi organizzati mentre tentavano di derubare i passeggeri in transito. In un primo momento, le lestofanti provano a nascondere il volto con sciarpe e cappucci poi iniziano a colpire le telecamere con ogni mezzo, compresi gli ombrelli per la pioggia che vengono aperti dentro la stazione e rischiano di far cadere chi in quel momento passava accanto.

Leggi Anche Maxi furto da 800mila euro in gioielleria nel centro di Roma, 4 arresti

Dalla banchina della metropolitana il "team deterrenza" segue le borseggiatrici che superano i tornelli di uscita prive di biglietto e sbucano fino in superficie senza alcun controllo. Ed è li che una di loro si gira in direzione della troupe di "Striscia" e arriva a sferrare ombrellate. "Vattene via, non posso derubare nessuno qui", grida la donna tenendo sempre il volto coperto. Nel frattempo dentro i convogli altre lestofanti rimpiazzano il tentativo di furto ormai smascherato con urla e insulti verso l'inviato del tg satirico ma i passeggeri non sembrano darle retta.