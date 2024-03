Borseggiatrici a Milano, i furti "en plein air" col trucco della cartina

Dal metrò ai parchi: con l'inizio della bella stagione, a Milano crescono i furti con destrezza delle borseggiatrici nei luoghi all'aria aperta. Come dimostrano le immagini riprese da Parco Sempione teatro dei furti sono sempre più le aree verdi e i dehors dei bar. L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli ha documentato le malviventi ricorrere al trucco della cartina per rubare oggetti di valore, dagli smartphone al portafogli. Fingendosi turiste che chiedono informazioni le borseggiatrici, spesso in coppia, coprono con una mappa il bene da rubare e lo sfilano via.

Leggi Anche Maxi furto da 800mila euro in gioielleria nel centro di Roma, 4 arresti

Tra le vittime derubate anche alcune turiste irlandesi che iniziano a rincorrere le malviventi. Una volta raggiunte volano insulti e spintoni e a quel punto le due borseggiatrici cercano di dileguarsi. Con l'ausilio della troupe di "Striscia" le forze dell'ordine riescono a intercettarle e le due donne vengono fermate con l'accusa di tentato furto.