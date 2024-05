Borseggiatrici a Milano, ombrellate e bibite rovesciate sul team deterrenza di "Striscia la Notizia"

L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli è tornato a occuparsi delle borseggiatrici che a Milano tentano di compiere furti sui passeggeri in transito nella metropolitana. Come mostrano le immagini, alla vista del "team deterrenza" alcune lestofanti, bardate per nascondere l'identità in volto, si dileguano mentre altre reagiscono con violenza. Una di loro prende una bibita dal distributore automatico e la rovescia addosso al gancio del tg satirico.

L'inseguimento tra le stazioni della metropolitana meneghina prosegue mentre Staffelli avvisa i passeggeri della presenza di borseggiatrici che spesso una volta a bordo agiscono in gruppo. Nel frattempo sulla linea gialla un'altra "zanza" estrae un ombrello dal cestino e mentre corre lo brandisce, come fosse una spada, verso una delle ragazze del team deterrenza. Un colpo rischia di prenderle l'occhio e di ferire altri passanti.