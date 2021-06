Bimbo investito nel Milanese: conducente 72enne non aveva la patente

Paderno Dugnano, auto cade da viadotto e piomba su un parco pieno di gente Ansa 1 di 35 Ansa 2 di 35 Ansa 3 di 35 Ansa 4 di 35 Ansa 5 di 35 Ansa 6 di 35 Ansa 7 di 35 Ansa 8 di 35 Ansa 9 di 35 Ansa 10 di 35 IPA 11 di 35 IPA 12 di 35 IPA 13 di 35 IPA 14 di 35 IPA 15 di 35 IPA 16 di 35 IPA 17 di 35 IPA 18 di 35 IPA 19 di 35 IPA 20 di 35 IPA 21 di 35 IPA 22 di 35 IPA 23 di 35 IPA 24 di 35 IPA 25 di 35 IPA 26 di 35 IPA 27 di 35 IPA 28 di 35 IPA 29 di 35 IPA 30 di 35 IPA 31 di 35 IPA 32 di 35 IPA 33 di 35 IPA 34 di 35 IPA 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' indagato per lesioni gravissime e guida senza patente il pensionato di 72 anni che mercoledì ha travolto con la sua auto un bambino di tre anni all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, nel Milanese. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non ha mai conseguito la patente di guida. Il piccolo è ancora ricoverato in gravi condizioni.