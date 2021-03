Bertolaso: andamento epidemia in Lombardia estremamente preoccupante

IPA

Allarme Covid in Lombardia secondo quanto affermato dal consulente della Regione, Guido Bertolaso: "Abbiamo delle statistiche dell'andamento epidemiologico estremamente preoccupanti. Abbiamo un paio di province che sono in zona rossa a tutti gli effetti". "All'ospedale in Fiera - ha aggiunto l'ex capo della protezione civile - abbiamo 57 pazienti in rianimazione, all'ospedale di Brescia sono 30".