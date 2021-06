Bergamo, tratti in salvo 9 turisti tedeschi bloccati in un canalone

ansa

Sono stati tratti in salvo 9 turisti tedeschi che si sono trovati in difficoltà mentre raggiungevano il rifugio Brunone, a Valbondione: il gruppo, salito nel pomeriggio dalla Valtellina era stato sorpreso da un temporale, restando bloccato in un canalone innevato. Le ricerche sono scattate dopo che due di loro erano riusciti a raggiungere il rifugio, dove erano attesi e a chiedere aiuto.