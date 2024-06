Bergamo, si taglia con un flessibile in officina e muore a 41 anni

La domenica l'officina resta chiusa, ma Carrara ci era andato lo stesso per tagliare alcune lastre: l'ipotesi è che si sia accidentalmente ferito proprio durante questa operazione. Per i carabinieri e la procura di Bergamo, si sarebbe trattato di un infortunio sul lavoro. Sarà comunque eseguita l'autopsia sul cadavere per escludere l'eventualità di un gesto estremo, al momento ritenuta non verosimile per la dinamica e le circostanze dell'accaduto. Carrara lascia moglie e due figli.