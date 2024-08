Bergamo, il padre di Sharon Verzeni: "Non provo rancore" | Sequestrato un box a Terno d'Isola

"Non abbiamo idea di chi possa voler male alla nostra famiglia - ha spiegato l'uomo al programma di Canale 5 -, perché avremmo fatto sicuramente correre la polizia e i carabinieri". Bruno Verzeni poi ha parlato di come sta affrontando questa delicata situazione, spiegando di non provare un sentimento di vendetta nei confronti dei colpevoli: "Dovrei essere il padre più arrabbiato del mondo e invece mi sento abbastanza in pace - ha detto -, forse è lei che mi dà la forza in questa situazione, non ho nessuno sentimento di rancore, è una cosa strana".