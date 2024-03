Bergamo, monastero chiude dopo 750 anni: "Siamo rimaste in cinque, l'età avanza"

Il monastero chiude dopo 750 anni di onorato servizio per la comunità bergamasca.

"L'età avanza, siamo rimaste in cinque", è la motivazione delle suore domenicane del Matris Domini di Bergamo, che lo hanno abitato e che ora verranno trasferite in Toscana. A dare la notizia del commiato alla città, a ridosso della Pasqua, è stata suor Angelita Roncelli. "Non siamo più una comunità - aggiunge, - ma una 'famigliola', che fatica a portare avanti le attività liturgiche e le incombenze quotidiane, e non può neppure eleggere una nuova priora". Ma cosa sarà dell'imponente struttura?