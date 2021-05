Bergamo, lavoratore travolto e ucciso da un camion in retromarcia

ansa

Un lavoratore di 53 anni è morto nel cortile di un'azienda di Spirano, in provincia di Bergamo. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, ma sembrerebbe che l'uomo sia stato urtato da un camion in retromarcia. Vani i soccorsi da parte del 118. Si tratta del terzo incidente mortale sul lavoro in provincia di Bergamo nel giro di dieci giorni, dopo le tragedie del 6 e dell'8 maggio costate la vita a Maurizio Gritti e Marco Oldrati.