Bergamo, oltre 1 milione di euro confiscato a narcotrafficante

Gli investigatori della Dia di Bologna, coadiuvati dai Centri operativi di Milano e di Brescia, hanno emesso un provvedimento di confisca di beni mobili ed immobili, per 1,1 milioni di euro, a Marco Bernini, narcotrafficante residente in provincia di Bergamo, ma domiciliato in quella di Monza-Brianza. Il provvedimento ha riguardato sei immobili, tra fabbricati e terreni, nelle province di Milano, Monza e Bergamo, un automezzo, oltre a conti bancari.