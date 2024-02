Barlassina (Monza e Brianza), annullata la multa al pensionato che riparò una buca: non dovrà pagare 900 euro

"Ora le strade vengono riparate subito"

"Ma da allora le cose sono cambiate - ha aggiunto Trenta -, adesso ogni volta che qualcosa che non va sulle strade il giorno dopo intervengono subito per sistemare". "Non mi aspettavo che si arrivasse già a sentenza in questa prima udienza, dopo il rinvio della volta scorsa - ha spiegato -. Eravamo anche pronti a presentare dei testimoni, ma evidentemente il giudice aveva le idee molto chiare e non è stato necessario. Io mi sono sempre sentito la coscienza a posto, ho agito perché stanco di aspettare, dopo le numerose segnalazioni cadute nel vuoto".