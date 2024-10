Milano, finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta: commissariata Banca Progetto

La disamina dei fascicoli bancari ha consentito di appurare come l'intermediario, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l`aggravante del metodo mafioso, consistito nell'agevolazione della "locale" di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.