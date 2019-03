Attentato sul bus, il gip: "Ecco perché Sy deve restare in carcere"

E' "provato", continua il gip, che Sy l'autista avesse con sé, oltre che un coltello, anche una "pistola". Il giudice richiama sul punto le testimonianze, come quella di un insegnante che ha raccontato che il 47enne alzò "la sua maglietta mostrando una pistola inserita all'interno dei pantaloni e in mano una lama, di circa 10 cm". Lo "scopo sotteso all'azione" "era quello di costringere, o comunque condizionare le politiche migratorie attualmente adottate dal Governo in carica". Il suo "intento" era "quello di compiere un'azione dimostrativa sull'onta dell'ira" in lui generata, come ha riferito, "dall'episodio del mancato sbarco di 49 persone", ossia la vicenda della nave Mare Jonio. Lo scrive il gip di Milano Tommaso Perna nell'ordinanza.