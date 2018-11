Yara, si fa vivo l'autore del messaggio di Rho

foto Ansa Correlati Yara, un messaggio in una cappella a Rho: "Qui è passato l'assassino, Dio mi perdoni"

Yara, analisi sul fazzoletto trovato in chiesa

Tutto sul giallo di Brembate 15:41 - Nuovi sviluppi sul caso Yara. Un uomo, che dichiara di chiamarsi Mario, ha inviato una lettera al cappellano dell'ospedale di Rho (Milano), oltre a telefonare in portineria. Si tratterebbe della stessa persona che, nei giorni scorsi, aveva scritto sul registro di una chiesa "Vi prego, informate la polizia di Bergamo: qui è passato l'omicida di Yara Gambirasio. Che Dio mi perdoni". Probabilmente è un mitomane e gli inquirenti sono scettici. - Nuovi sviluppi sulcaso Yara. Un uomo, che dichiara di chiamarsi Mario, ha inviato unalettera al cappellano dell'ospedale di Rho (Milano), oltre a telefonare in portineria. Si tratterebbe della stessa persona che, nei giorni scorsi, aveva scritto sul registro di una chiesa "Vi prego, informate la polizia di Bergamo: qui è passato l'omicida di Yara Gambirasio. Che Dio mi perdoni". Probabilmente è un mitomane e gli inquirenti sono scettici.

Prima la lettera - Martedì il cappellano dell'ospedale di Rho, don Antonio Citterio, sotto lo zerbino della porta di casa ha trovato una busta contenente una lettera. Tre fogli scritti a penna e firmati da un certo 'Mario', che non ha lasciato il cognome, tantomeno indizi utili per essere rintracciato. "Sono stato io a scrivere il messaggio sul libro delle preghiere in chiesa", avrebbe ammesso nella missiva.



Poi la telefonata - Il contenuto della lettera, nei dettagli, è top secret e al vaglio degli inquirenti. Alla lettera è seguita una telefonata alla portineria dell'ospedale: "Buongiorno, mi chiamo Mario, sono malato di cancro. Sono io l'autore del messaggio in chiesa su Yara. Volevo solo sapere se il cappellano ha ricevuto la mia lettera".



Al setaccio della polizia i filmati dell'ospedale - L'ingresso dell'ospedale di Rho è presidiato dalle telecamere: la polizia ha preso in consegna i filmati per cercare tracce della persona che si è spacciata per l'assassino di Yara. Trattandosi di un caso molto delicato e finora senza svolte, gli investigatori non trascurano nulla. Stanno dunque cercando di capire come abbia fatto questo Mario a far recapitare la lettera: l'ha portata di persona o l'ha fatta consegnare? La polizia sta anche cercando di risalire al numero che ha telefonato in ospedale.