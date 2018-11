foto Ap/Lapresse

- Suicidio a Milano, dove un uomo di 40 anni si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa all'interno del poligono di tiro in via Achille Papa. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118, l'uomo è morto poco dopo all'ospedale Niguarda. Il 40enne, che si era iscritto al poligono 20 giorni fa, entrava oggi per la prima volta nella struttura. In una lettera la decisione di farla finita.