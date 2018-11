Calcioscommesse, emessi 19 provvedimenti

foto Ansa 19:45 - Il Gip Guido Salvini ha emesso complessivamente 19 provvedimenti, uno in meno delle richieste del pm: la procura infatti aveva chiesto anche l'arresto dell'attaccante del Genoa Giuseppe Sculli. Dei 19 provvedimenti, 14 sono ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 provvedimenti di obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. - Il Gip Guido Salvini ha emesso complessivamente 19 provvedimenti, uno in meno delle richieste del pm: la procura infatti aveva chiesto anche l'arresto dell'attaccante del Genoa Giuseppe Sculli. Dei 19 provvedimenti, 14 sono ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 provvedimenti di obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria.

I destinatari sono cinque cittadini ungheresi, 11 tra calciatori ed ex giocatori, e tre soggetti legati a calciatori.

STEFANO MAURI (giocatore della Lazio - custodia cautelare in carcere)

OMAR MILANETTO (ex giocatore Genoa, ora al Padova - custodia cautelare in carcere);

KEWULLAH CONTEH (ex giocatore del Piacenza - obbligo presentazione);

JOSE INACIO JOELSON (giocatore del Pergocrema - arresti domiciliari);

ALESSANDRO PELLICORI (giocatore svincolato del Queen's Park Rangers - custodia cautelare in carcere);

PAOLO DOMENICO ACERBIS (giocatore del Vicenza - custodia cautelare in carcere);

IVAN TISCI (ex calciatore - custodia cautelare in carcere);

SERGIO PELLISSIER (calciatore del Chievo Verona - perquisita abitazione)

FRANCESCO RUOPOLO (calciatore del Padova - obbligo presentazione);

MARCO TURATI (giocatore del Modena; custodia cautelare in carcere);

CRISTIAN BERTANI (ex giocatore del Novara, ora alla Sampdoria - custodia cautelare in carcere);

ZOLTAN KENESEI (cittadino ungherese, già detenuto in Ungheria);

MATYAS LAZAR (cittadino ungherese già detenuto in Ungheria - custodia cautelare in carcere);

LAZLO SCHULTZ (cittadino ungherese già detenuto in Ungheria - custodia cautelare in carcere);

LASLO STRASSER (cittadino ungherese - custodia cautelare in carcere);

ISTVAN BORGULYA (cittadino ungherese - custodia cautelare in carcere);

VITTORIO GATTI (custodia cautelare in carcere);

LUCA BURINI (arresti domiciliari);

DANIELE RAGONE (arresti domiciliari).