foto Ansa

17:25

- Nell'ambito dell'indagine che coinvolge il presidente del Consiglio regionale lombardo, Davide Boni, gli inquirenti ipotizzano che circa un milione di euro sarebbe finito nelle tasche della Lega Nord. I soldi sarebbero stati versati in contanti tra il 2008 e il 2010, consegnati anche negli uffici della Regione Lombardia. Boni, secondo l'accusa, non avrebbe trattenuto nessuna somma per sé.