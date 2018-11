foto Dal Web 10:35 - C'è un buco nelle indagini sulla morte di Yara Gambirasio. Dal 26 novembre nessuno ha più notizie del cellulare della ragazzina. L'ultima volta è stato usato per inviare un Sms all'amica Martina, poi è sparito nel nulla. Sul corpo della 13enne sono state trovate solo la batteria dell'apparecchio e la Sim. Probabilmente se l'è portato via il killer e potrebbe essere un elemento chiave per il caso. Nessuno però starebbe seguendo questa pista.

L'assassino di Yara potrebbe essersi liberato del telefonino subito dopo il delitto, ma potrebbe anche aver commesso qualche errore, lasciando tracce preziose per le indagini.



Secondo quanto riferisce l'Eco di Bergamo, al momento non è stato ancora individuato il codice Imei dell'apparecchio e nessuno può ancora dire con certezza che il telefonino non sia stato acceso nuovamente. Solo con questo codice, incrociando i dati, si potrebbe infatti risalire facilmente al proprietario della nuova scheda telefonica inserita.



Con molta probabilità il killer si è sbarazzato del cellulare subito dopo il delitto, ma una remota possibilità di ricavare qualcosa dalle indagini sul telefonino Lg della ragazzina esiste. Quello che resta dell'apparecchio potrebbe essere finito all'estero, ma nessuno finora pare avere approfondito la pista, trascurando questo dettaglio delle indagini.