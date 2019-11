ArcelorMittal, ipotesi su rinvio udienza ricorso dei commissari

Potrebbe essere rinviata di qualche settimana l'udienza fissata, per mercoledì, sul ricorso cautelare presentato dai commissari dell'ex Ilva per fermare l'addio di ArcelorMittal. Se il gruppo franco-indiano si impegnerà a riprendere le attività che aveva iniziato a sospendere, i legali potrebbero chiedere una nuova data per dar tempo, nella trattativa in cui è coinvolto anche il governo, di arrivare a un accordo.