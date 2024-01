Alviero Martini, lavoratori cinesi sfruttati: commissariata l'azienda di moda

Negli stabilimenti di produzione effettiva e non autorizzata è stato riscontrato che la lavorazione avveniva in condizione di sfruttamento con paghe sotto soglia, orari di lavoro non conforme, ambienti di lavoro insalubri, violazioni in materia di sicurezza e dormitori abusivi "in condizioni igienico sanitarie sotto minimo etico".

Le denunce e le sanzioni amministrative

Denunciati a piede libero per caporalato oltre 10 imprenditori di aziende (amministratori di fatto o di diritto, di origine cinese) e 37 persone non in regola con documenti e permessi si soggiorno in Italia. Sono state elevate ammende per oltre 153mila e sanzioni amministrative per 150mila mentre nei confronti di 6 aziende è stata disposta la sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per utilizzo di lavoro nero.