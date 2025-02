Alessia Pifferi, mossa del pm dopo la nuova perizia in appello: depositati gli atti sulle presunte "manipolazioni"

La Procura generale aveva già quegli atti del filone bis trasmessi dal pm, non utilizzati al momento nel processo d'appello. Difesa e parti civili, ossia la nonna e la zia di Diana, potrebbero sollevare questioni in aula - da fronti contrapposti - su quegli atti entrati nel fascicolo e ora a loro disposizione per l'appello. E potrebbero farlo già nell'udienza di domani fissata in teoria, da programma, solo per conferire l'incarico ai nuovi periti.