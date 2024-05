Alessia Pifferi, la legale: "Nessun gesto estremo, vuole spegnersi per raggiungere Diana"

"Accusa la famiglia"

"Alessia sta malissimo, ha pianto tutta la notte - ha proseguito nel racconto Pontenani -. Le hanno dato tantissime gocce tanto che a un certo punto la sua concellina ha cercato di capire se avesse perso i sensi perché ha preso un sacco di calmanti. Ieri quando è rientrata in carcere l'ha accolta una psicologa". Secondo la legale della donna condannata all'ergastolo, Pifferi dice di essere tanto triste per la famiglia: "Continua a dire che loro mentono in continuazione - ha spiegato -. Tutto quello che ha detto sul suo passato, sulla sua infanzia, è vero. Non capisce perché non abbiano voluto dire la verità".