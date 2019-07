A Milano, Monza e Como sciopero dei mezzi pubblici. E da lunedì scatta l'aumento dei biglietti

Monza - Non è solo Milano, dunque, a dover affrontare una giornata di disagi per lo sciopero dei mezzi. La protesta, infatti, riguarda anche Monza per quanto riguarda le linee gestite da Net: l'agitazione è prevista dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio, come spiegato da Atm. Si ferma anche il servizio extraurbano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.



Como - A Como lo sciopero del personale viaggiante della funicolare di Como-Brunate è previsto dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio.



I motivi dello sciopero - La protesta, indetta dalla confederazione unitaria di base Cub, mette nel mirino la liberalizzazione, la privatizzazione e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell'hinterland contro le gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e sub-appalto anche complementari al trasporto. I sindacati protestano anche per la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm.



Milano, dal 15 luglio scattano le nuove tariffe - A Milano, inoltre, sta per entrare in vigore il nuovo sistema tariffario. Dal 15 luglio per viaggiare in città e nei 21 comuni confinanti il ticket costerà 2 euro (contro l'attuale costo di 1,5 euro). Nelle altre zone, invece, gli aumenti saranno progressivi in base ai chilometri percorsi (la città e l'hinterland sono state ridisegnate in nove cerchi concentrici).



Come cambiano i prezzi - Il biglietto giornaliero costerà 7 euro mentre ne verrà introdotto anche uno nuovo pensato soprattutto per chi resta in città pochi giorni: un biglietto da 12 euro valido per tre giorni. Il carnet che consente di effettuare 10 viaggi passa a 18 euro. Novità anche gli abbonamenti: eliminato entro i confini di Milano il settimanale, resta il mensile che passa da 35 a 39 euro per viaggiare entro i confini di Milano. Il prezzo dell'abbonamento annuale invece resta di 330 euro.