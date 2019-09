A Milano la prima Festa dell'Adozione: "Per andare oltre le difficoltà, al centro rimettiamo il bisogno del bambino"

Organizzata da Anfad 5 settembre 2019 17:26 A Milano la prima Festa dellʼAdozione: "Per andare oltre le difficoltà, al centro rimettiamo il bisogno del bambino" Manuel Bragonzi, presidente di Anfad, Associazione Nazionale Figli Adottivi, presenta a Tgcom24 lʼevento del 7 settembre, primo del suo genere: "Più sostegno terapeutico per figli e genitori e leggi migliori"

E' "bellezza" la parola più ripetuta a Tgcom24 da Manuel Bragonzi, presidente di Anfad, Associazione Nazionale Figli Adottivi, a capo della prima Festa dell'Adozione, a Milano il 7 settembre. Concetto che a prima vista sorprende, se si pensa alla sua infanzia nel Cile di Pinochet, raccontata nel 2012 ne "Il bambino invisibile". Grazie a quelle pagine, Bragonzi è diventato uno dei primi figli adottivi adulti in Italia ad affrontare pubblicamente il tema dell'adozione internazionale dal punto di vista dei ragazzi. E quel progetto, sette anni dopo, continua nell'associazione fondata a febbraio. Così la Festa, "la prima del suo genere nel mondo", contiene termini non meno profondi e difficili da far convivere: "gioia, rabbia, dolore". Perché? "L'obiettivo - spiega Bragonzi - è rimettere al centro della discussione il bambino, con maggiore sostegno terapeutico per figli e genitori e migliorie legislative".

"Adozione e gioia", "Adozione e rabbia", "Adozione e dolore": così presenta la prima Festa dell'Adozione aperta a tutti, genitori adottivi, figli adottivi e persone estranee a questa esperienza. Come possono convivere questi termini?

"Sono tutte emozioni che si provano nell'esperienza adottiva. Rabbia e dolore nel ricordo del vissuto, del passato, dell'abbandono che per alcuni è stato doppio, prima e dopo l'adozione. Ma anche nell'esperienza negativa è necessario riconoscere la gioia di essere di nuovo figlio, che si accettino o no i genitori adottivi".



Emozioni che ha provato in prima persona?

"La mia esperienza è stata diversa da quella di tanti figli adottivi che ho incontrato in questi anni di confronto dopo la pubblicazione del libro. E' una storia positiva la mia, nonostante tutto, grazie al fatto che dopo le violenze subite nei primi anni di vita a seguito dell'uccisione di mia madre, ho vissuto da solo nel bosco un periodo-cuscinetto preadozione lungo tre anni. In quel tempo, in cui mi ha salvato l'istinto di sopravvivenza, ho scoperto la bellezza della vita, prima di finire tra le braccia dei miei nuovi genitori e di trasferirmi nel 1985 a 8 anni a Milano. Ho avuto tanta fortuna, che chiamo provvidenza, anche nell'inserimento a scuola tra i coetanei, grazie all'aiuto di una missionaria brasiliana. Molti altri figli adottivi sono passati direttamente dalle violenze alla nuova famiglia".

Prima della festa, è nata l'Associazione Nazionale Figli Adottivi, Anfad: da quale esigenza?

"Presentando il libro all'interno delle associazioni dei genitori adottivi e nelle scuole di tutta Italia, ho deciso che era tempo di dare voce ai figli adottivi, che, soprattutto in età adolescenziale, mostrano tante difficoltà comuni nel rapporto a casa, nell'accettare il passato; da qui nasce il conflitto con i nuovi genitori che, in alcuni casi, ricorrono a un altro abbandono. Così da Milano a Roma, da Venezia a Palermo, ho dato vita a sportelli per tutti, sia figli che genitori adottivi, per consulti gratuiti che possono sfociare in percorsi terapeutici a tariffe agevolate; in corsi di musicoterapia, teatroterapia e scrittura, tutte soluzioni alternative alla psicoterapia vera e propria. Un'offerta per i protagonisti dell'adozione sia nazionale che internazionale, senza differenza perché sono tante le similitudini, come il bisogno di conoscere le proprie origini. E un aiuto anche in questo proviamo a darlo. Ma non solo".



Che altro?

"Il trauma dell'abbandono, che a volte, come detto, nel tempo è doppio, e le violenze subite vanno superati anche con aiuti pratici, come una casa, un lavoro, dei soldi. Raggiungere, infatti, un equilibrio socioeconomico permette di avere anche un equilibrio psicologico. E' quello che è accaduto alla prima figlia adottiva che ho aiutato, Evelin, che è stata la ragione alla base della nascita dell'associazione".