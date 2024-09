Lollobrigida lancia il servizio civile in agricoltura: "Un anno a spese dello Stato per valorizzare questa attività"

"Il servizio civile - ha aggiunto il ministro parlando con i giornalisti - permette a molti ragazzi di valorizzare la propria attività, fare esperienza in tanti mondi. Sull'agricoltura mancava questo tipo di propulsione in agricoltura, l'abbiamo voluta codificare, abbiamo voluto creare un asset specifico che permetterà ai giovani di svolgere un'attività di formazione, di partecipazione alla vita dell'azienda secondo progetti che verranno disciplinati dal ministero delle Politiche giovanili al quale però abbiamo conferito delle risorse per questo impianto possa coprire migliaia di ragazzi in prospettiva".