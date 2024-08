Lodi, ubriaco percorre contromano 6 km in A1 e provoca incidente

Un automobilista, poi risultato completamente ubriaco, ha percorso per 6 chilometri, in contromano, l'Autostrada del Sole nel tratto Lodigiano provocando alla fine, un grave incidente. L'uomo, di 44 anni, è entrato in A1 dal casello Basso Lodigiano e, impegnando in direzione nord la carreggiata sud, si è scontrato con un'auto che viaggiava in direzione sud all'altezza della curva in prossimità dell'Autogrill di Somaglia (Lodi). Il bilancio è stato di due feriti: lo stesso automobilista e una donna che viaggiava sull'altro veicolo coinvolto. La donna, 49enne, è stata portata, in gravi condizioni, all'ospedale di Cremona.