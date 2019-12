Lodi, trova 50 milioni di vecchie lire: "Per incassarli ci vorrebbe un decreto"

Un tesoretto del valore attuale di 25 mila euro ma che al momento conta come la carta straccia. A "Stasera Italia" la storia di Desireè, 46enne di San Fiorano, nel lodigiano, che in una cassettiera della nonna ha ritrovato 50 milioni di vecchie lire, in banconote da 50mila e 100mila.

Una bella scoperta, non fosse che la Banca d'Italia non ritira più vecchio conio per cambiarlo in euro dal 2012. "La Banca d'Italia non li vuole cambiare, ci vorrebbe un decreto legge del Ministero delle Finanze" racconta la donna che si è rivolta a un avvocato per cercare di ottenere la somma in euro. "Sono disoccupata e questi soldi mi permetterebbero di vivere tranquillamente per un po' ".