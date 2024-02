"Se non paghi dico tutto a tua moglie", gli estorcono 85mila euro per non rivelare chat e foto erotiche

"Ho registrato come ti sei divertito in chat: se non paghi dico tutto a tua moglie".

E' il messaggio che due donne, di 30 e 50 anni di Casalpusterlengo e parenti tra loro, hanno inviato ad almeno una decina di uomini. E' stata la guardia di finanza di Lodi a risalire all'identità delle due ricattatrici, attive su Onlyfans e Cam4, attraverso un'analisi finanziaria sui beni e il denaro di cui disponevano senza avere un lavoro.