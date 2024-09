Lodi, 47enne investita e uccisa mentre cerca di segnalare l'auto in panne

La 47enne viaggiava in auto da sola lungo la provinciale 115. Appena è scesa dalla sua auto in panne è stata investita. Non ha neppure fatto in tempo a disporre la segnaletica di avvertimento per la vettura ferma nel buio. È stata travolta da una vettura di passaggio: l'impatto violento non le ha lasciato scampo. L'automobilista si è subito fermato e ha allertato i soccorsi.