Locri (Reggio Calabria), auto contro muretto: tre morti e un ferito

Tre persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale tra Locri e Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria). L'auto sulla quale viaggiavano le vittime, i coniugi Antonio Simonetti e Domenica Palamara, si è schiantata contro un muretto ai lati della carreggiata. Morta anche la 60enne Santina Palamara, sorella di Domenica. In gravi condizioni il 19enne Giuseppe Simonetti, figlio della coppia deceduta.