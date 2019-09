Lo Stromboli tiene tutti in apprensione: continua l’attività di miglioramento del sistema di sicurezza dell’isola

Un suono lungo e continuo delle sirene per l'allerta tsunami; poi un suono discontinuo con due tonalità alternate che annunciano eventuali esplosioni; infine, un messaggio vocale in tre lingue diffuso dagli altoparlanti. A Stromboli, nelle Eolie, da oggi c'è un nuovo sistema per l'allarme vulcanico. Il test operativo di allertamento è stato effettuato dalla Protezione civile. Una simulazione ostacolata dal maltempo che si è svolta alla presenza dei pochi turisti rimasti sull’isola dove e il calo delle prenotazioni ha raggiunto il 50 per cento con centinaia di disdette negli alberghi e nelle case vacanze.