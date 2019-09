Livorno, recuperato corpo marinaio caduto in mare da nave crociera

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un marinaio che alcuni testimoni hanno visto cadere in mare nel porto di Livorno da una nave da crociera. L'uomo, un filippino 26enne, stava lavorando sulla murata della "Vision of the Seas", quando è precipitato: la capitaneria di porto ha avviato un'indagine per capire le cause e le circostanze di quello che sembra essere un incidente.